العراق يشكو تركيا لممثلة الأمم المتحدة بسبب غاراتها الجوية

بغداد (زمان التركية) – أكَّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، خلال لقائه مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد، أن بلاده ترفض وتستنكر الخروقات والهجمات التركية المستمرة على الأراضي العراقية.

وأكّد الوزير أهمّية احترام سيادة البلاد من قبل دول الجوار، وتعزيز مبادئ حُسن الجوار، واتباع القنوات الدبلوماسيّة لمُواجَهة التحدّيات، وحلحلة الأزمات.

كما تطرّق الجانبان إلى جولة الحوار الستراتيجيّ التي عُقِدَت بين العراق وأمريكا، وأهمّيته في تعزيز مصالح البلدين، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى زيارة السيّد رئيس الوزراء في الشهر المقبل إلى العاصمة واشنطن لاستكمال الحوار.

يشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي كانت قد دعت مجلس الوزراء لتقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة ضد التدخلات غير المقبولة من تركيا في بلادهم.

من جانبها قامت الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي لدى بغداد مرتين خلال أسبوع، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وشددت الخارجية في مذكرتها على ضرورة التزام تركيا بإيقاف القصف وسحب القوات المعتدية.

يشار إلى أن الجيش التركي يشن غارات جوية مستمرة على شمال العراق، بزعم قصف مواقع تابعة لعناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني، كان آخرها عملية “مخلب النسر” التي بدأت بقصف جوي وتمهيد نيراني أعقبها توغل بري للقوات الخاصة قبل أيام.

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