تركيا ترسل حاوية ذخائر حية إلى لبنان

بيروت (زمان التركية)ـــ تسلمت لبنان حاوية ذخيرة تركية حية من عيارات مختلفة، لصالح الجيش اللبناني.

الجيش اللبناني قال في بيان، الثلاثاء، إن “مديرية العتاد في الجيش تسلّمت عبر مرفأ بيروت مستوعبَ ذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من السلطات التركية”. وفق وسائل إعلام محلية.

وفي مارس 2018، سلمت السفارة التركية لدى بيروت، الجيش اللبناني، 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار. بحسب وكالة (الأناضول) التركية.

وأدرجت تركيا لبنان في “برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي” عام 2015.

وتعهدت تركيا، خلال مؤتمر “روما 2” مارس/آذار 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات المقبلة.

كما تعهدت بتقديم معدات عسكرية، بقيمة 7 ملايين دولار، إلى “الفوج النموذجي” (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوبي لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وتشارك تركيا في قوات “يونيفيل” البحرية المعنية بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ويأتي لبنان على رأس قائمة المطامع التركية، بحسب ما تعكس آراء المحللين السياسيين والإعلاميين والمشهد على الأرض، حيث تحظى تركيا بولاء كبير من التيار السني في لبنان، والذي انتفض مؤخرًا لمجرد أن أحد الإعلاميين شتم الرئيس التركي رجب اردوغان، حيث خرجت مظاهرات منددة وتطالب بمحاكمته.

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