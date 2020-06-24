سيول تحاصر أسرة عربية في إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – شهدت مدينة إسطنبول أمطارا غزيرة ورياحا شديدة أدت إلى تعرض بعض المدن والبلدات لسيول تسببت في شلل تام للمدينة.

الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول، بعد ظهر أمس الثلاثاء، تسببت في محاصرة أسرة سورية في الطابق الأرضي من أحد المنازل في منطقة أسانلار على أطراف إسطنبول، ونجحت الجهود في إنقاذ ثلاثة أطفال سوريين من المنزل.

ومع استمرار الأمطار الغزيرة لساعات طويلة في حي بينار التابعة لبلدة أسانلار بإسطنبول أدت إلى فيضان أحد أفرع النهر وخروج المياه إلى الشوارع، ودخولها إلى الأدوار الأرضية للمنازل، التي بلغ عددها نحو 30 منزلًا.

هذا وتستمر الجهود للوصول إلى أي مفقودين وحصر الخسائر، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء السيول.

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