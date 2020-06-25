اللواء المسماري: تركيا تجهز لشن هجوم على سرت

طرابلس (زمان التركية) – قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سرت.

وأكد اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأربعاء، رصد أربع طائرات شحن عسكرية تركية وصلت أول أمس الثلاثاء إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة، وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون مرتزقة.

كما ذكر أنه تم أيضا رصد خمس قطع بحرية تركية قبالة السواحل الغربية لليبيا، واصفًا الأمر بالانتهاك للسيادة للدولة الليبية، وحذَّر من أن تركيا بذلك تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سيرت.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكد في تصريحات خلال الأسبوع الماضي، أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سيرت – الجفرة يعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

ومن جانبه شدد رئيس البرلمان الليبي عقيله على أن بلاده ستطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتراب قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا من مدينة سيرت.

وتصر تركيا على انسحاب قوات الجنرال خليفة حفتر من سرت، لتفرض قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبلها سيطرتها على المدينة.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان قد أدلى بتصريحات مساء أمس الأربعاء في حوار صحفي مع أحد القنوات الإذاعية، زعم فيها أن مصر تتحرك في الملف الليبي بتوجيهات إماراتية وفرنسية، ووجه اتهامات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالطمع في ثروات ليبيا، بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن “الجفرة سيرت خط أحمر بالنسبة لمصر، وأن تجاوزه سيدفع الجيش المصري للتدخل بشكل حازم.

جاويش أوغلو قال: “إلى أي مدى يقرب خط الجفرة سيرت الذي تحدث عنه للحدود المصرية؟ إنه في وسط ليبيا تمامًا، كيف يكون وسط ليبيا هو خطك الأحمر؟ لماذا تقول ذلك؟ لماذا تعتبره خطًا أحمر؟ إذا أنت تعمل لمصلحة أجندة الآخرين أم أن هناك حقول بترول واحتياطات، وأنت تطمع فيها! لماذا يكون خط في وسط ليبيا بالضبط خطك الأحمر؟ عليك أن توضح ذلك”، على حد قوله.

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