للمرة الأولى.. دميرطاش يتقدَّم بطلب إلى أحد وزارء أردوغان

أدرنة (زمان التركية) – خاطب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، وزير العدل عبد الحميد جول بشأن المحاميين إبرو تيمتيك وأيتاتش أونصال أعضاء جمعية الحقوقيين المعاصرين.

صلاح الدين دميرطاش المعتقل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يرفض التقدم بطلب الإفراج الشرطي عنه، بالرغم من تدهور حالته الصحية، ونقله للمستشفى أكثر من مرة، وإنما يريد البراءة بحكم قضائي؛ ولكنه هذه المرة خاطب وزير العدل لمساعدة آخرين.

دميرطاش دعا جول للتدخل من أجل حل أزمة المحاميين إبرو تيمتيك وأيتاتش أونصال أعضاء جمعية الحقوقيين المعاصرين، المضربين عن الطعام منذ أكثر من 140 يوما، وقال له: “أرجوك، لا تجعل الإنسانية تموت”.

وقال دميرطاش في تغريدة نشرت من حسابه عبر تويتر، عن طريق أحد محاميه: “بعيدًا عن جميع الاعتبارات السياسية، أرجوك لا تجعل الإنسانية تموت. إنها المرة الأولى التي أطلب فيها شيء من مسئول، لأجل زملائنا. من فضلك اهتم بهذا الأمر بنفسك”.

وكان وزير العدل التركي عبد الحميد جول أبدى موقفا إيجابيا عندما أمر قبل أيام بالتحقيق في إساءة وجهت إلى زوجة صلاح الدين دميرطاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن”الشرف والعرض” فوق كل اعتبار.

وساءت الحالة الصحية للمحاميان إبرو تيمتيك وأيتاتش أونصال المحكوم عليهم بجانب 18 محامياً بالسجن بتهم “الانتماء إلى منظمة” و “إدارة المنظمة”.

وحُكم على المحامي إبرو تيمتيك بالسجن لمدة 13 سنة وستة أشهر، والمحامي أيتاك أنسال لمدة 10 سنوات وستة أشهر.

ودخل المحاميان المنتميان جمعية الحقوقيين المعاصرين في إضراب عن الطعام منذ 63 يوما، وفقدا الكثير من الوزن ما يهدد حياتهم بالموت جوعًا، فضلا عن خطر العدوى بفيروس كورونا.

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