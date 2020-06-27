ابن عم القذافي يحذر أردوغان

أبو ظبي (زمان التركية) – هاجم أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبي المطاح به معمر القذافي، والمسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان بسبب تدخلاته في ليبيا.

قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقًا، أكد أن مصر لها الحق في حماية نفسها، نظرًا لأن أغلب التفجيرات التي حدثت فيها كانت تأتي من الأراضي الليبية، مشددًا خلال حديثه على أن مخطط أردوغان وتدخلاته في الأراضي الليبية ستفشل.

وأضاف قذاف الدم في حوار مع قناة “سكاي نيوز” الخميس الماضي: “خطوطنا الحمراء في زوارة وطبرق، وإذا تطاول الأتراك على ليبيا، فنحن قادرون على الوصول إلى إسطنبول، خاصة أن لدينا حلفاء في تركيا”.

وأوضح أن تركيا “جُرت إلى فخ في ليبيا”، قائلًا: “سياسات غبية أوقع بها أردوغان، الذي ظن أنه سيكون الخليفة وأن الإمبراطورية العثمانية ستعود من خلال العصابة التي التفت حول قطر، دون أن يدركوا أنهم ينفذون مخططا لتدمير العالم الإسلامي”.

وكما اتهم أنقرة بأنها تنفذ مخططات وأجندات غربية، وقد تم استدراجهم ليتم استنزافهم ماديًا ومعنويًا وعسكريًا، قائلًا: “أشفق على تركيا لأن ليبيا ستعود، إذ لدينا الإرادة والقوة، ونحن دولة تعود وتتعافى”.

وأكد قذاف الدم أن الغرب لن يسمح لتركيا بالتواجد عسكريًا في البحر المتوسط، أو الحصول على ثروات ليبيا، قائلًا: “لكن رعونة أردوغان وتشجيعه من حوله، جعله يعتقد بأنهم سيتنصرون، لكنه قد ينزلق في هذا المطب”.

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