تركيا.. السجن مدى الحياة لـ121 شخصًا بتهمة المشاركة في الانقلاب

أنقرة (زمان التركية)ـــ حكم على 121 شخصًا في تركيا الجمعة بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية عام 2016، التهمة التي تلاحق عشرات آخرون في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

الأحكام الصادرة مؤخرًا تأتي في إطار محاكمة 245 مشتبهًا بهم في القضية المرتبطة بالأحداث التي وقعت في قيادة الدرك التركية ليل 15 تموز/يوليو 2016 في أنقرة.

المحكمة أصدرت تسعة أحكام بالسجن “المشدد” مدى الحياة بحق الكولونيل السابق أركان أوكتيم بتهمة “القتل العمد”. وفق وكالة الأناضول.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد جول الأسبوع الماضي إن 15 محاكمة على صلة بالانقلاب متواصلة، من بين 289 محاكمة، في إطار أكبر عملية قضائية في تاريخ تركيا الحديث.

وبعد توقفها لمدة ثلاثة شهور على خلفية تفشي وباء كورونا، استؤنفت الملاحقات الأمنية والمحاكمات.

وتتهم تركيا المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن بالمسئولية عن انقلاب 2016، بينما ينفي بشدة ويطالب بتحقيق دولي.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير أمني” واسعة شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 هذا فصلت فصل من الجيش 15 ألف و583 جنديا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

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