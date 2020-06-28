تركيا.. استدعاء مالك ومسئولي صحيفة بعد هجائها مسؤولا بحزب أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – استدعت النيابة العامة في تركيا صاحب امتياز صحيفة Adapazarı Akşam المحلية، مصطفى سري، ومدير الشؤون التحريرية بالصحيفة، سدات بالتا، ومدير الأخبار، إسماعيل أركان، برفقة محاميهم للحصول على إفادتهم بعدما وجهت لهم تهمة “إهانة موظف حكومي ونشر الافتراءات بحقه”.

وكانت الصحيفة، التي تصدر يوميا في مدينة سقاريا غرب تركيا، قد نشرت خبرا في صفحتها الأولى للاحتجاج على تصريحات نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة سقاريا ونائب الرئيس لشؤون الانتخابات، علي إحسان يافوز، التي اشتكى فيها قائلاً بأن وسائل الإعلام لا تنقل الإيجابيات التي تحققها الحكومة.

كما أقدمت الصحيفة على ربط كل خبر أوردته في صفحتها الأولى بتصريحات إحسان يافوز بطريقة مثيرة للسخرية، الأمر الذي اعتبرته السلطات القضائية سببًا يقتضي استدعاء المسؤولين في الصحيفة للحصول على أقوالهم.

وفي هذا الإطار تم الحصول على إفادة كل مصطفى سري وسدات بالتا وإسماعيل أركان برفقة محاميهم على خلفية تهمة “إهانة موظف حكومي ونشر الافتراءات بحقه” الموجهة لهم.

وعبر تويتر أفاد مدير الأخبار، إسماعيل أركان، أنه تم الحصول على إفادته في ساعات الصباح بتهمة “إهانة موظف حكومي ونشر الافتراءات بحقه” على خلفية الخبر الساخر المنشور في 15 يونيو/ حزيران الجاري بعنوان “لحسن الحظ أنك موجود”، تعليقًا على شكوى مسؤول الحزب الحاكم علي إحسان يافوز من إخفاء وسائل الإعلام الإيجابيات التي تشهدها البلاد، على حد تعبيره.

هذا وأفرج عن مدير الأخبار، إسماعيل أركان بعد أخذ أقواله، في حين قدم الأخير شكرًا لكل من سانده من زملائه في هذه القضية.

يشار إلى أنه منذ انقلاب عام 2016 أغلقت الحكومة العديد من وسائل الإعلام غير الموالية لحزب العادلة والتنمية ومن بينها صحيفة (زمان)، واعتقلت عشرات الصحفيين، وتصف التقارير الدولية تركيا بأنها أكبر سجن للصحفيين في العالم، وأن الحكومة تقمع حرية الصحافة.

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