تركيا: نجهز للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشف قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، الأحد، عن تخطيط بلاده للتنقيب عن النفط والغاز، في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع شركات دولية.

الوزير دونماز قال خلال مشاركته في برنامج متلفز على قناة محلية، إن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ رابح ـ رابح، وهناك موقف إيجابي من الطرف الآخر حول هذا الموضوع. وفق وكالة الأناضول.

أضاف أن “النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها”.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بهذا البلد، وهو ما كان قائما في السابق.

وتحدث دونماز في هذا الصدد، عن احتمال تعاون تركيا مع شركات نفط دولية أيضا بشأن الطاقة، مبينا أن “الأمر سيتضح مع مرور الزمن”.

دونماز أشار إلى أن إنفاق تركيا على واردات الطاقة يقدر بنحو 40 مليار دولار سنويا، وأن هذا المبلغ يجب خفضه عبر الطاقة المنتجة بإمكانات محلية.

وفيما يخص التنقيب عن الطاقة في البحر الأسود، قال دونماز إن سفينة “فاتح” ستتولى هذا الأمر في موقع يسمى “تونا-1” قبالة سواحل ولاية زونغولداق، اعتبارا من النصف الأول من يوليو/ تموز القادم.

وكانت تركيا أعلنت هذا الشهر اعتزام بدء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السوحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق، فيما تقول اليونان إن الاتفاقية تغتصب الموارد في جرفها القاري.

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، ذكر في مقابلة تلفزيونية سابقة هذا الشهر أنهم حددوا 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيرا أن عملية التعليق والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه خلال فترة 3 أو 4 أشهر سيتم البدء بأنشطة التنقيب، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.

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