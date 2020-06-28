تقرير مفجع: 83% من الموقوفين تعرضوا للتعذيب في تركيا

بروكسل (زمان التركية)ـــ نشرت مؤسسة “Solidarity with others” الحقوقية في بروكسل، نتائج استطلاع للرأي أجرته حول “توثيق التعذيب الممنهج داخل السجون في تركيا” بمشاركة موقوفين ومعتقلين.

المؤسسة أوضحت أن استطلاع الرأي أجري بمشاركة 938 شخصًا ألقي القبض عليهم أو اعتقلوا في تركيا، ووجهت لهم أسئلة عما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة بشكل ممنهج، وما إذا كانوا قد تقدَّموا بالشكاوى اللازمة أو لا.

نتائج استطلاع الرأي كشفت أن 83% من المشاركين تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة خلال إلقاء القبض عليهم.

بينما أوضح 47% من المشاركين أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة داخل السجن.

وعقب انقلاب عام 2016 نفذت تركيا حملات أمنية واسعة مستمرة حتى اليوم.

أما عن التهم وأسباب الاعتقال والتعذيب فقد كانت الإجابة الأكثر هي: “امتلاك حساب بنكي في بنك آسيا المصادر من قبل الحكومة بزعم دعمه لحركة الخدمة”.

والإجابة الثانية كانت “استخدام تطبيق بايلوك المزعوم استخدامه في التخطيط المحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016″، والإجابة الثالثة “الإبلاغ عن الاسم عن طريق شخص آخر”، ثم “الشهود” ثم “وجود تسجيلات هاتفية إلكترونية بينه وبين شخص تجري تحقيقات معه”.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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