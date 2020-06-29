الإعلام التركي يتجاهل لقاء محافظ البنك المركزي في طرابلس مع نظيره التركي

أنقرة (زمان التركية)ـــ التقى محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير، مع وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق في مدينة إسطنبول باجتماع مغلق بعيدًا عن وسائل الإعلام، عقبه اجتماع مع محافظ البنك المركزي التركي.

حسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي الليبي، فقد التقى الصديق عمر الكبير نظيره محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال يوم الجمعة الماضي، مؤكدين على أنه قد تم تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصالح الدولتين خلال الاجتماع.

وكشف البيان أن الصديق عمر الكبير قبل لقائه بمحافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال، عقد اجتماعًا مع وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق صهر أردوغان.

الأخبار المتداولة حول هذه الاجتماعات تم تناقلها على المواقع الإخبارية الليبية، وسط تجاهل تام من المنصات الإخبارية والصحف والإعلام التركي.

موقع “Libya Review” الليبي، كان قد قال الأسبوع الماضي، إن حكومة الوفاق الوطني الليبية دفعت لتركيا 12 مليار دولار أمريكي مقابل المساعدات العسكرية التركية.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أودعت هذا العام 4 مليارات دولار أمريكي وديعة في البنك المركزي التركي، لمدة 4 سنوات بدون عائد.

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