النيران تشتعل بمبنى البرلمان الألماني!

أنقرة (زمان التركية) – لاذ مجموعة من الأشخاص بالفرار بعد محاولتهم إشعال النيران بمبنى البرلمان الألماني “البوندستاغ”، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران دون أية أضرار بالمبنى.

ووقعت الحادثة في حوالي الساعة الثانية عشر ونصف من ليلة أمس، حيث قام شخص أو مجموعة من الأشخاص المجهولين الهوية بسكب مادة قابلة للاشتعال على نافذة مغلقة بالأخشاب وإشعال النيران بها، واشتعلت النيران في الحاجز الخشبي المستخدم محل النافذة الزجاجية.

وعلى الفور انتقلت العديد من فرق الإطفاء وعناصر الشرطة التابعة لوحدة شرطة برلين إلى موقع الحادث، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران سريعا، لكن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

ولم يتم تقديم معلومات بعد حول ما إن كانت كاميرات المراقبة بالمبنى قد سجلت لحظة الهجوم أم لا.

الجانب الشرقي من المبنى

جدير بالذكر أن الجزء الشرقي للمبنى مغلق بحواجز الشرطة منذ سنوات طويلة ويحظر على المواطنين والسياح الدخول لهذا الجزء من المبنى.

ولا يدخل أحد إلى هذا الجزء من المبنى باستثناء النواب وموظفي مكاتب النواب والصحفيين حاملي الاعتماد السنوي.

ويُسمح لرئيس الوزراء، والوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء ديوان الرئاسة وسيارات النواب بالدخول إلى الجزء الشرقي.

هذا وتبحث الشرطة في كيفية اقتحام منفذي الهجوم لهذا الجزء من المبنى.

جدير بالذكر أن مبنى البرلمان شهد لحظات من التوتر خلال الأسبوع الماضي، حيث قام شخص يعاني من مشاكل نفسية بتسلق الجزء الشمالي للمبنى.

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