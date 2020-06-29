تقارير: تركيا تدعم عمليات تنقيب عن الآثار بأجهزة حديثة في عفرين

عفرين (زمان التركية)ــ قالت تقارير سورية إن عمليات حفر وتنقيب عن الآثار تجري حاليًا بمعدات حديثة في منطقة عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة تركيا، مع إضرار بالأشجار المثمرة.

وقال تقرير لوكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) إن عمليات التنقيب تتم من قبل عناصر فصيل “أحرار الشرقية” تحت إشراف جهاز الاستخبارات التركي.

ووفق الوكالة التي نقلت عن “مصادر أهلية” شهدت منطقة شرق قرية كورا التابعة لناحية راجو في عفرين عمليات تجريف للتربة بحثاً عن الآثار واللقى “باستخدام معدات حديثة تم تزويدهم بها من قوات الاحتلال التركي التي تدعمهم في المنطقة وتشرف مباشرة على عمليات التنقيب”.

وقال تقرير “سانا” المنشور الأحد إن “قوات الاحتلال التركي توجه مرتزقتها من الإرهابيين للبحث عن الآثار بغية بيعها لتجار الآثار الأتراك مقابل ثمن زهيد في الوقت الذي تسعى فيه قوات الاحتلال التركي للسيطرة على القطع الأثرية التي تحفظ تاريخ المنطقة وهويتها السورية”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال يوم الجمعة، إن عناصر فصيل “أحرار الشرقية” الموالي لتركيا لا زالوا ينفذون عمليات حفر وتجريف للتربة في التلة الكائنة شرقي قرية كورا التابعة لناحية راجو، مستخدمين معدات حديثة خلال عمليات الحفر، بحثاً عن الآثار و اللقى، بالإضافة لقيامهم، بقطع عشرات الأشجار المثمرة خلال عمليات الحفر المتواصلة من قِبل عناصر الفصيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، “الجبهة الشامية” بمواصلة تجريف التربة في في تل أرندة في ناحية شيه بريف عفرين منذ عام 2019 بحثاً عن الآثار باستخدام الآليات الثقيلة تحت نظر الجيش التركي.

وأضافت أن “هؤلاء العناصر جرفوا التل بشكل نهائي وجعلوه مستوياً فضلا عن إلحاق أضرار بحقول الزيتون المحيطة التي تقدر بأكثر من 500 شجرة ما بين القطع والطمر”.

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