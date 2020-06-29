شعر به سكان مصر… زلزال متوسط الشدة يضرب جنوب تركيا

موغلا (زمان التركية) – تعرضت مناطق جنوب غرب تركيا لزلزال متوسط الشدة بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مساء أمس الأحد.

إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أوضحت أن الزلزال وقع في بلدة مرمريس التابعة لمدينة موغلا جنوب غرب البلاد، عند الساعة 20:43 مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بالزلزال بشكل قوي.

وبحسب بيان الإدارة كان الزلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 61.41 كيلومترًا تحت الأرض.

رئيس بلدية مرمريس محمد أوكتاي، قال: “لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات حتى الآن”، كما أكد عمدة بلدية موغلا عثمان جورون على أنه لم تظهر أي تداعيات سلبية حتى الآن نتيجة الزلزال.

يشار إلى أن الزلزال شعر به حتى في مصر.

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