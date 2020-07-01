قائد القوات البحرية التركي يزور طرابلس بشكل مفاجئ

طرابلس (زمان التركية)ــ زار قائد القوات البحرية التركي، الأدميرال عدنان أوزبال، العاصمة الليبية طرابلس، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.

ووفق وكالة الأناضول، أجرى أوزبال، الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى ليبيا بتوجيهات من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والتقى رئيس الأركان العامة للجيش في حكومة الوفاق، محمد الشريف، في اجتماع مغلق بقاعدة “بو ستة” البحرية بطرابلس.

يأتي ذلك بعد أن زار بشكل مفاجئ مسئولين أتراك، بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، طرابلس 17 يونيو الماضي.

وعقب ذلك قال الكاتب الصحفي عبد القدير سلفي، إن هناك احتمالية بزيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إلى ليبيا في أي لحظة، وأفاد الكاتب المقرب من المخابرات التركية أنه تلقى أنباء عن زيارة مرتقبة لرئيس الأركان التركي السابق وزير الدفاع الحالي خلوصي أكار إلى ليبيا.

من جهة أخرى كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المسيطر على شرق البلاد، قال إن تركيا تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سرت، وانه تم رصد طائرات شحن عسكرية تركية وصلت إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة، وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون مرتزقة، وكذلك قطع بحرية تركية قبالة السواحل الغربية لليبيا، وحذَّر من أن تركيا بذلك تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سيرت.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أكد في تصريحات خلال الشهر الماضي، أن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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