تركيا تفتح تحقيقات مع عمالقة صناعة السيارات الألمانية

إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت لجنة الرقابة والمنافسة التركية قرارًا بفتح تحقيقات مع “المجموعة الخمس” التي تضم عمالقة صناعة السيارات الألمانية وهي أودي وبورش وفوكلس فاجين ومرسيدس وبي إم دبليو.

حسب البيان المنشور من قبل لجنة الرقابة والمنافسة التركية، فقد صدر قرار بإجراء بحث أولي بشأن شركات صناعة السيارات الألمانية.

المصادر المطلعة أوضحت أن اللجنة اجتمعت في 11 يونيو/ حزيران الماضي، لفحص المستندات، وتوصلت إلى أن هناك تعاونًا بين الشركات الخمس بشأن معايير الأمان.

المعلومات التي حصلت عليها اللجنة تزعم تعاون الشركات فيما بينها في تحديد السرعات التي يفتح عندها السقف ويقفل، وكذلك تحديد حد السرعة القصوى التي سيعمل عليها نظام التحكم في سرعة الرادار، وكذلك فيما يتعلق بالبيئة بشأن منع استخدام فلاتر جزيئات البنزين، بالإضافة إلى تأخير الإصدارات عن السوق التركي، ومشاركة المعلومات الحساسة الخاصة بالمنافسة بشأن تقنية SCR، وتحديد أبعاد خزان AdBlue.

اللجنة أوضحت أن البنود المذكورة سالفًا كافية وجدية لفتح التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت تلك الشركات تخلّ بهذه الطريقة بمبدأ المنافسة أو لا، وما إذا كانت هناك تداعيات لذلك على السوق في تركيا.

اللافت أن قرار اللجنة بالتحقيق مع الشركات الخمس ومن بينها فولكس فاجين، جاء بعد ساعات مباشرة من إعلان فولكس التراجع عن تنفيذ استثماراتها في تركيا.

ويشير محللون إلى احتمالية سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وراء هذه الخطوة لممارسة الضغوط على ألمانيا لتقف إلى جانبه في الملف الليبي وإقامة نوع من التوازن تجاه فرنسا الرافضة لموقفه.