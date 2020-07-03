3 يوليو 2020

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أردوغان من الدوحة يعلن التباحث مع أمير قطر في جميع قضايا المنطقة

التاريخ:
فى :أخبار تركيا
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أردوغان من الدوحة يعلن التباحث مع أمير قطر في جميع قضايا المنطقة
zaman

الدوحة (زمان التركية): أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوعان أنه بحث في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد جميع القضايا المتعلقة بدول المنطقة.

وأوضحت قناة تلفزيون “RTR” الرسمية التركية في “تويتر” أن أردوغان قال إنه بحث مع أمير قطر التطورات في سوريا والعراق وليبيا والسودان واليمن، علاوة على العلاقات الثنائية.

وقبيل ذلك، صرحت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة بأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة في هذا الوقت بمثابة تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.

وبشأن ليبيا، أكدت المتحدثة القطرية على وجود توافق كبير “في الرؤى بين قطر وتركيا، لاسيما أن كلا الدولتين تدعمان حكومة الوفاق الوطني وتدعمانها بشكل أساسي للمضي في المسار السياسي الذي يقوم على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما 2259 واتفاق الصخيرات”.

ولفتت لولوة الخاطر أيضا إلى أن “ملفات المنطقة كان لها نصيب كبير من النقاشات”، مشيرة إلى أن قطر وتركيا حريصتان على استقرار المنطقة ككل.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية إن أهم الملفات التي كانت حاضرة في مباحثات الدوحة، هي الملف الفلسطيني، وتحديدا ما يتعلق بخطة الضم الإسرائيلية لأراض من الضفة الغربية، مؤكدة أن الدوحة وأنقرة “تعلنان بوضوح رفضهما لهذه الخطة”.

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