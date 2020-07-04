تخلص من الوزن الزائد مع “ريجيم التنشيف”

عمان (زمان التركية)ــ من بين أنظمة الريجيم الفعالة بحسب خبراء التغذية، “نظام التنشيف” الذي يعتمد على البروتين للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد سريعًا. وخلال المقال التالي من موقع (ويب طب) سنتعرف على كل ما يخص هذا النظام.

وعلى الرغم من الإشادة بنظام “التنشيف” (Protein-Sparing Modified Fast) وفعاليته، ولكن هناك العديد من التساؤل حول سلامتها ومدى استمرار فقدان الوزن.

ولذلك سوف نعرفك على كل المعلومات حول حمية الصوم المعدل الحافظة للبروتين، والمعروفة باسم نظام التنشيف.

ما هو نظام التنشيف؟

هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ويهدف إلى فقدان الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات.

ويعتمد هذا النظام على الأطعمة الغنية بالبروتين بشكل أساسي، بالإضافة إلى تناول الكربوهيدرات والدهون بكمية محدودة.

ظهر هذا النظام لأول مرة في السبعينات، وبمرور السنين، خضع نظام التنشيف للعديد من التعديلات.

يتكون نظام التنشيف من مرحلتين، وهما:

المرحلة الأولى “المرحلة المكثفة”

يطلق عليها اسم المرحلة المكثفة، تستمر هذه المرحلة من 4 إلى 6 أشهر، ويتم خلالها تقليل السعرات الحرارية بصورة كبيرة، بحيث لا تزيد عن 800 سعر حراري في اليوم.

يجب استهلاك حوالي 1.5 غرام لكل كغم من وزن الجسم، على أن تكون هذه الأطعمة غنية بالبروتين مثل الدواجن والأسماك والبيض والجبن قليل الدسم والتوفو.

ويحظر تناول الدهون المضافة مثل الزيوت أو الصلصات، ويقتصر تناول الكربوهيدرات على حوالي 20 غرام أو أقل في اليوم.

وخلال هذه المرحلة، يتم تناول الفيتامينات المتعددة ومكملات البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم للمساعدة في الحماية من سوء التغذية.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية “مرحلة إعادة التغذية” فتستمر من 6 إلى 8 أسابيع، ويتم خلالها زيادة السعرات الحرارية بشكل تدريجي، فعلى سبيل المثال، يتم إضافة الكربوهيدرات والدهون ببطء، ويتم تقليل تناول البروتين تدريجيًا بمقدار 7 إلى 14 غرام في الشهر.

ويسمح بتناول 45 غرام من الكربوهيدرات يوميًا خلال الشهر الأول من هذه المرحلة، وتزداد نسبة الكربوهيدرات في الشهر التالي لتصل إلى 90 غرام .

هل نظام التنشيف فعال لخسارة الوزن؟

يمكن أن يكون نظام التنشيف فعالًا لفقدان الوزن السريع، وذلك في حالة اتباعه تحت إشراف طبي، حيث أنه منخفض السعرات الحرارية ويعتمد على البروتين، مما يساعد على فقدان الوزن.

خلال المرحلة المكثفة، يمكن فقدان 1 إلى 3 كغم أسبوعًا، ويكون معدل فقدان الوزن أسرع خلال أول أسبوعين.

وفي المتوسط، يمكن أن يساعد هذا النظام على فقدان حوالي 18 كغم خلال 12 أسبوع، وغالبًا ما يفقد الرجال وزنًا أكثر من النساء.

ومع ذلك، ليس هناك أدلة واضحة حول فعالية هذا الرجيم في الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل، ومدى احتمالية استعادة الوزن بمجرد العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي.

فوائد وأضرار نظام التنشيف

ليس هناك دلالات إحصائية كافية حول فوائد وأضرار نظام التنشيف، ولكن أشارت دراسة تم نشرها عام 2016 إلى بعض النتائج، وتشمل:

بالإضافة إلى فقدان الوزن، يمكن أن يساعد نظام التنشيف على تحسين مستويات الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني عالي الكثافة

يعتبر نظام التنشيف من أنظمة الرجيم الفعالة والامنة لفقدان الوزن السريع لدى الأشخاص البالغين.

ولكنه قد يسبب بعض الاثار الجانبية مثل الجفاف الناتج عن الغثيان، انخفاض الطاقة، وتقلبات المزاج.

وبالإضافة إلى الأضرار الصحية السابقة، يمكن أن يتسبب هذا النظام في بعض الاثار الجانبية، وتشمل:

الصداع.

الإعياء.

الدوار عند الوقوف.

تشنجات العضلات.

حساسية للبرد.

الإمساك أو الإسهال.

رائحة الفم الكريهة.

تغيرات في الدورة الشهرية.

ترقق الشعر.

يمكن أن يساعد تعديل كمية الملح في نظامك الغذائي، وكمية المياه التي تشربها والمكملات الغذائية التي تتناولها في التخفيف من هذه الآثار الجانبية.

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