أردوغان: لنستمع لسيدتين على الأقل ولو كان رمزيًا!

أنقرة (زمان التركية) – أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سخط الرأي العام لدى مشاركته في افتتاح مستشفى “لطفي كيردار” بمنطقة كارتال في مدينة إسطنبول.

وانزعج البعض مما قاله أردوغان أثناء حفل الافتتاح خلال دعوته نائبات برلمانيات إلى المنصة لإلقاء خطاب بالمناسبة.

حيث قال: “دعونا لنستمع لاثنين من نائبات حزبنا على الأقل ولو كان بشكل رمزي” فكان الأسلوب الذي استخدمه أردوغان في دعوة النائبات البرلمانيات إلى المنصة، مثيرا للغضب.

ومن اللافت أن أردوغان لما رأى توجه اثنين من النائبات البرلمانيات نحو المنصة قال محذرًا: “انتبهْن إلى التباعد الاجتماعي. ولتصعدْن المنصة من هذا الجانب”.

Erdoğan açılışta konuşuyor: "Evet şöyle sembolik de olsa bayan milletvekillerimizden hiç olmazsa ehehe iki tanesini alalım.. İki tane geliyor." pic.twitter.com/TVcwd2BpKa — metin cihan (@metcihan) July 4, 2020



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