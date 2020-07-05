إستطلاع رأي يكشف نسبة تأييد عقد انتخابات مبكرة في تركيا

إسطنبول (زمان التركية) – قالت نتائج إستطلاع رأي أنه في حال عقد انتخابات في الفترة الحالية فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على 30.3% بينما سيحصل حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 24%.

التقرير أوضح أن جميع الأحزاب السياسية الأخرى ستحصل على أقل من 10% لكل منها، مشيرًا إلى أن هناك نسبة حوالي 9.2% غير مستقرين على تأييد حزب معين حتى الآن.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “Metropoll” للدراسات واستطلاعات الرأي خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، طرح على المشاركين سؤالًا عما إذا كانوا يؤيدون عقد انتخابات مبكرة أو لا، وكانت الإجابة بـ”لا” من 53.1% من المشاركين، بينما أيد 36% من المشاركين عقد انتخابات مبكرة.

أما عن نظام الحكم الرئاسي المطبق منذ 2018 فقد أكد 52% من المشاركين على موافقتهم على النظام الرئاسي، وقال 40.9% إنهم غير مؤيدين له، في حين قال 7.2% “لا أعرف”.

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