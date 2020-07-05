الوفاق ترسل 190 طالبًا عسكريًا ليبيًا لاستكمال دراستهم في تركيا

طرابلس (زمان التركية)ـــ أرسلت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 190 من طلاب الكلية العسكرية بطرابلس، التي تعرضت للقصف مطلع العام الجاري، إلى تركيا لاستكمال دراستهم.

كشف عن ذلك العميد طيار سعيد المالطي، الناطق باسم الكلية العسكرية، وفق ما نقلته صفحة عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا على فيسبوك.

وقال المالطي إن “دفعتي المستجد والمتقدم اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك”.

وأوضح أن “دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، فيما تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر”.

وأشار إلى أن “خيار إكمال دراستهم بالخارج كان مطروحا لدينا منذ أشهر نظرا لتأثر الطلاب من القصف الذي استهدفهم والمشاهد المؤلمة التي عاشوها”.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين.

ويأتي الإعلان بعد زيارة مفاجئة قام بها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش التركي إلى طرابلس يوم الجمعة الماضي.

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