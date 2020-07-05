برلمان كردستان يرسل لجان تحقيق إلى مناطق قصفتها تركيا وإيران

أربيل (زمان التركية) – اتخذ برلمان إقليم كردستان العراق قرارًا بإرسال أربعة لجان تحقيق منفصلة إلى مناطق في شمال العراق استهدفتها مؤخراً القوات المسلحة التركية والإيرانية.

كانت تركيا أطلقت عمليات جوية وبرية في منتصف يونيو ضد قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور والمجموعات المرتبطة به في شمال العراق، كما نفذت إيران هجمات متزامنة.

أفاد موقع “روداو” الإخباري الكردي يوم الأحد أن نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني شيا حميد أبلغه أنه تم تكليف الوفود بناء على طلب برلمان إقليم كردستان العراق.

وستقوم اللجان بزيارة المناطق الحدودية في زاهو وعميدي وأربيل والسليمانية، وستقوم لجنة أخرى تتكون من 11 شخصًا بفحص حدود دهوك والبطيفة وزاهو ضمن مجموعتين مختلفتين.

وستقدم الوفود نتائجها إلى رئاسة برلمان الإقليم ضمن تقرير واحد، وقال حميد إن التقرير سيُناقش بعد ذلك في البرلمان.

يذكر أنه منذ 17 يونيو قُتل ما لا يقل عن ستة مدنيين عراقيين عندما قصفت الغارات الجوية التركية أهدافا لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

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