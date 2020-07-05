تركيا تقطع المياه مجددًا عن مدينة الحسكة

الحسكة (زمان التركية)ــ أوقفت القوات التركية من جديد عمل محطة علوك للمياه، التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، و للمرة السابعة منذ سيطرتها على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي.

أفاد بذلك اليوم الأحد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد أن مر الشهر الماضي دون أن تتعطل محطة علوك عن العمل، استأنفت القوات التركية اعتدائاتها.

وتهم سوريا القوات التركية ومسلحي المعارضة في مدينة رأس العين وريفها باستهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية الموجودة في ريفي الحسكة الشمالي والغربي بشكل متكرر لحرمان الأهالي من خدماتها.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية اتهمت تركيا بالإضرار المتعمد بالسكان المدنيين في شرق الفرات، وقطع مياه الشرب عنهم، ما يهدد بتفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد- 19).

هيومن رايتش ووتش أوضحت في تقرير أن تركيا قطعت عدة مرات الخط الذي يقوم بنقل المياه إلى المدن الواقعة في شمال شرق سوريا، مشيرًا إلى أنها بذلك تعرض جهود مكافحة المقيمين في تلك المناطق لفيروس كورونا للخطر.

وأشار التقرير إلى أن محطة مياه “علوك” الواقعة في مدينة رأس العين أصبحت تحت سيطرة العناصر المسلحة المدعومة من تركيا، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتًا إلى أن المياه قطعت أكثر من مرة.

وأوضحت المنظمة أن المسؤولين الأكراد يتهمون تركيا بالوقوف وراء عمليات قطع المياه، زاعمين أنها تريد الضغط عليهم في الأماكن التي يسيطرون عليها من خلال قطع المياه والكهرباء.

أما تركيا فتزعم أن محطة المياه تتوقف عن العمل بسبب عدم توفير سد “تشرين” الذي يسيطر عليه الأكراد، الكمية الكافية من الكهرباء لتشغيل المحطة.

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