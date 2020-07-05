5 يوليو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
البروج
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

مؤهلات سفير تركيا الجديد في قطر: شقيق رجال أردوغان!

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
2 مشاهدة
مؤهلات سفير تركيا الجديد في قطر: شقيق رجال أردوغان!
zaman

أنقرةً(زمان التركية) – قبل أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة القطرية الدوحة، صدر قرار بتعيين محمد مصطفى جوكصو سفيرًا لتركيا لدى قطر، بطريقة أثارت الجدل.

وتناولت المواقع الإخبارية التركية خبر تعيين السفير التركي الجديد في الدوحة، باعتباره يأتي ضمن سياسة تعيين المقربين لحزب العدالة والتنمية، التي يتبعها الرئيس أردوغان بغض النظر عن الكفاءة.

مع مراجعة السيرة الذاتية لمحمد مصطفى جوكصو، تبين أنه ليس به شئ مميز سوى أنه شقيق محمد توفيق جوكصو، هو عضو حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس تكتل الحزب في مجلس بلدية إسطنبول، ومعروف باعتراضه الشديد على أي مشروعات يقدمها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعارض أكرم إمام أوغلو، داخل مجلس البلدية.

أما شقيقهما الأكبر محمود جوكصو، فقد دخل البرلماني لدورتين متتاليتين، ممثلًا عن حزب العدالة والتنمية، في مدينة أديامان.

وكان من بين تعيينات السفراء المثيرة في الفترة الأخيرة، قرار تعيين الوزير السابق، أجامان باغيش، وزيرًا لتركيا في براغ، بالرغم من قضايا الفساد والرشوة التي تلاحقه منذ عام 2013.
_

 

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Nile Center

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول