وزير داخلية تركيا: عثرنا على مواد كيميائية متفجرة جنوب البلاد

ماردين (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن قوات الأمن تمكنت من العثور على مواد كيميائية متفجرة في ريف بلدة داريك التابعة لمدينة ماردين جنوب تركيا، وكانت معدة للإرسال إلى المدن الكبرى.

سليمان صويلو نشر أمس السبت، صور المضبوطات عبر حسابه الرسمي على تويتر، وتوجه بالشكر لقوات الجاندرما (الدرك) التي تمكن من ضبط هذه المواد.

وقال صويلو: “في ريف داريك التابع لمدينة ماردين، تم ضبط مواد كيميائية متفجرة وأدوات متعلقة بالمتفجرات معدة من أجل الإرسال إلى مدننا الكبرى. شكرًا لأبطال قوات الجاندرما”.

ودائما ما تتهم تركيا حزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا ضد الحكومة، بالمسئولية عن التفجيرات التي تقع جنوب وشرق البلاد.