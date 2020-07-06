جاويش أوغلو: منع الاتحاد الأوروبي السفر لتركيا قرار سياسي جائر!

أنقرة (زمان التركية) – اعتبر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قرار استمرار تعليق الرحلات الجوية بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الفترة المقبلة، بمثابة “إجراء جائر”.

الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن قائمة بأسماء الدول التي سيتم فتح السفر لمواطنيها إلى دول الاتحاد الأوروبي، من بينها الجزائر وأستراليا وكمدا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلند وتونس وأورجواي، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري.

كما أضيفت الصين إلى القائمة بشرط أن تكون المعاملة بالمثل، وتسمح الأخيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها.

بينما أوصى القرار باستمرار تعليق السفر مع كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل والهند.

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في تعليقه على القرار: “عند النظر إلى المعايير المتبعة، سنجد أن استبعاد تركيا جائر وظالم، وأن هناك دول أخرى الأوضاع فيها ليست جيدة، ولكن تتمتع بعلاقات سياسية جيدة سمح لهم بالسفر من وإلى الاتحاد الأوروبي”.

ويأتي اتهام مسئولين أتراك للاتحاد الأوربي بمعاملة تركيا بشكل تمييزي في حين أن إصابات كورونا في البلاد لم تقل عن 1000 حالة منذ شهر، كما تشكك دول أوروبية بينها المانيا في نتائج مسحات كورونا التي تجريها تركيا.