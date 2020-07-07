وزير الخارجية الأمريكي: ندرس حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية

واشنطن (زمان التركية)ــ كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق “تيك توك”.

وقال بومبيو في مقابلة الإثنين مع فضائية فوكس نيوز ”لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه“. وفق (رويترز)

تأتي تصريحات بومبيو بظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية ”دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها“.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن تطبيق تيك توك قرر الخروج من سوق هونج كونج في غضون أيام.