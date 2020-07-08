صحيفة تركية: تحركات عسكرية لقوات الوفاق في اتجاه سرت

أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير إن قوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا، تتحرك باتجاه مدينة سرت بتعزيزات عسكرية ضخمة.

صحيفة “Doğru Haber” التركية قالت إن آليات عسكرية في طريقها إلى سيرت تضم مئات المدرعات والمركبات العسكرية.

الصحيفة نشرت مقطع فيديو يتضمن العشرات من عربات الدفع الرباعي محملة بمدافع.

تقرير الصحيفة تزامن مع نشر معلومات عن أن الطائرات المسيرة التركية التابعة لحكومة الوفاق تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي روسية من طراز بانتسير في منطقة الجفرة، ومقتل 3 جنود مرتزقة تابعين لشركة فاغنر الروسية وإصابة 7 آخرين.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت قبل يومين عن تنصيب القوات التركية 6 بطاريات صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني S-125 في أماكن مختلفة من ليبيا لفرض حظر جوي فوق مدينة سيرت، خاصة بعد تعرض قاعدة الوطية لقصف جوي أسفر عن تدمير رادارات ومحطات تشويش وبطاريات صواريخ تركية فجر الأحد الماضي.

وقبل أيام قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي المسيطر على شرق البلاد، إن تركيا تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سرت، وانه تم رصد طائرات شحن عسكرية تركية وصلت إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة، وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون مرتزقة، وكذلك قطع بحرية تركية قبالة السواحل الغربية لليبيا، وحذَّر من أن تركيا بذلك تستعد لشن هجوم كبير على مدينة سيرت.

وكانت مصر حذرت من تخطي خط سرت – الجفرة، وقالت إنه يعتبر خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الشهر الماضي، إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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