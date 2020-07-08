مظلوم كوباني: ناقشنا انتهاكات تركيا مع الجانب الروسي

أنقرة (زمان التركية) – كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، أنه ناقش “انتهاكات تركيا” خلال لقاء مع قيادة القوات الروسية في سوريا.

وعبر تويتر نشر كوباني تغريدة أشار خلالها إلى استقبال قائد القوات الروسية في سوريا، أليكساندر تشياكو، ومناقشة انتهاكات تركيا لاتفاقية 23 أكتوبر/ تشرين الأول التي جرت عقب عملية “نبع السلام” وكذلك اغتيال ثلاث ناشطات كرديات في منطقة كوباني الكردية في سوريا الشهر الماضي بقصف استهدف منزلا مدنيا.

هذا وأوضح كوباني أن اللقاء شهد الاتفاق على تعزيز مستوى التنسيق والأعمال المشتركة بين الطرفين، مفيدا أنهم أعربوا عن شكرهم للجانب الروسي على جهوده المبذولة فيما يخص خفض التوترات داخل سوريا.

–