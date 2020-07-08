من محطة عائمة.. شركة تركية تستعد لتزويد غرب ليبيا بالكهرباء

أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير تركية إن شركات طاقة تركية ستنصب معداتها في البحر المتوسط، لتساهم في حل أزمة الكهرباء في مناطق غرب ليبيا الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

وتأتي شركة “Karadeniz – كارادنيز” المتخصصة في تشغيل محطات توليد الكهرباء المحملة على السفن الضخمة، على رأس الشركات التي ستبدأ خلال الفترة المقبلة تزويد ليبيا بالكهرباء، بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب الداخلية المشتعلة هناك.

عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس مجموعة تجارة الطاقة زينب خاريزي، أوضحت في تصريحات لوكالة رويترز إن الشركة سترسل فريقًا فنيًا من أجل تقديم العروض للسلطات الليبية لتوريد ما يصل إلى 1000 ميجاوات من الكهرباء إلى ليبيا، مشيرة إلى أنها ستبدأ تزويد غرب ليبيا بالكهرباء خلال 30 يومًا.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أنه من المخطط أن تحصل محطة الوقود العائمة على الغاز الطبيعي والبترول من ليبيا، وتقوم بتزويد مناطق سيطرة حكومة الوفاق الليبية بالكهرباء اللازمة.

يشار إلى أن الشهر الماضي شهد إجراء زيارة مفاجئة لوفد تركي رفيع المستوى، يضم كلا من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير المالية برات ألبيراق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم كالن.

الشركات التركية ستقوم بتشغيل محطات توليد كهرباء بطاقة 1000 ميجا وات في ليبيا، وتتفاوض حاليًا لإنشاء محطات جديدة لصالح حكومة الوفاق، حسب ما ذكرت صحيفة “صباح” في مقال للكاتبة الصحافية بتول ألاكينت بتاريخ في 19 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال بيان صادر عن شركة كارادينيز، التي توفر شركة “كارباورشيب” (Karpowership) التابعة لها الكهرباء لأكثر من 10 دول في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، إن الشركة ستكون قادرة على تعويض عجز الطاقة في ليبيا.

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