تركيا.. توقعات بتراجعات قياسية في الإنتاج الصناعي

أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث استطلاعات الرأي عن توقعات بتراجع الإنتاج الصناعي في تركيا بنحو 22.5 في المئة على الصعيد السنوي بفعل الإجراءات المتخذ للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخلال شهر أبريل/ نيسان تراجع الإنتاج أكثر من التوقعات بنحو 31.4 في المئة بسبب توقف العديد من المصانع عن الإنتاج عقب تسجيل تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار.

وتراوحت توقعات تراجع الإنتاج الصناعي خلال استطلاع الرأي، الذي أجرته وكالة رويترز للأنباء، بين 16.6 في المئة و31.4 في المئة.

وكان الإنتاج الصناعي، الذي يعد المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي، قد سجل ارتفاعا متعاقبا على مدار ستة أشهر حتى شهر مارس/ آذار من هذا العام. وخلال الربع الأول سجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 4.5 في المئة على الصعيد السنوي بفضل الأداء القوي الذي أحرزه خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وكانت الحكومة التركية تهدف لتحقيق نموا بنحو 5 في المئة خلال العام الجاري غير أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تراجعا عقب التوقف الحاد الذي شهده الربع الثاني من العام الجاري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وستكشف هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات الإنتاج الصناعي الرسمية خلال الأسبوع القادم.

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