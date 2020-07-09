جاويش أوغلو من لندن: لا يوجد غير الحلول السياسية لأزمة ليبيا

‏لندن (زمان التركية) – قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، إن الأزمة الليبية، حلها “سياسي” عوأنه يجب تسريع وتيرة المرحلة السياسية تحت غطاء الأمم المتحدة.

جاويش أوغلو خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، التقى برئيس الوزراء بوريس جونسون، وبعد انتهاء الاجتماعات تحدَّث عن تفاصيل الاجتماعات الثنائية التي أجريت بينهما.

جاويش أوغلو أوضح أن الزيارة جاءت بناءً على دعوة من نظيره الإنجليزي دومينيك راب، قائلًا: “ناقشنا كيفية استمرار التعاون الصحي فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 وما بعده. وناقشنا اتفاقية التجارة الحرة، ومتى سنوقع عليها، وكيفية تطوير علاقاتنا الاقتصادية، وأي المجالات التي يمكن فيها تطوير علاقاتنا فيما بعد البريكست. كما تناولنا علاقاتنا في العديد من المجالات، بدءا من السياحة حتى السياحة العلاجية وانتهاء إلى الصناعات الدفاعية”.

وأشار إلى أن اللقاءات تناولت أيضًا العديد من الملفات الإقليمية على رأسها الملف الليبي والسوري، قائلًا: “التقيت بالوزير المسؤول عن شؤون أوروبا ويندي كورتون. وتناولنا شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة بمختلف أبعادها”.

فيما يتعلق بالملف الليبي، قال: “نحن والمملكة المتحدة نرى أن الحل السياسي هو الحل الأفضل، بل الوحيد للأزمة الليبية. ومن ثم يجب علينا تسريع وتيرة المرحلة السياسية تحت غطاء الأمم المتحدة”.

وأضاف: “بالتأكيد حكومة السراج هي الحكومة الشرعية وهي تشترط شروطا لوقف إطلاق نار دائم، ولديها تخوفات بشأن ذلك. ويجب تحقيق هذه الشروط وإزلة تلك التخوفات. يجب عدم انتهاك وقف إطلاق النار هذا مرة أخرى”.

وتدعم تركيا عسكريا حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خيفة حفتر.

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