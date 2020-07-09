9 يوليو 2020

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جولدنمان ساكس تتوقع حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية

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فى :آخر الأخبار, اقتصاد
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جولدنمان ساكس تتوقع حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية
zaman

نيويورك (زمان التركية) – توقعت مؤسسة جولدنمان ساكس (Goldenman) للخدمات المالية والاستشارات، حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات التضخم في تركيا من 11.3% في مايو/ أيار الماضي إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي.

وحذر التقرير من حدوث تقلبات عنيفة لليرة التركية خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استمرار تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا توجه البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في السياسات المالية.
المؤسسة في تقريرها ذكرت أن معدلات التضخم لأسعار السلع في تركيا سجلت 11.4% خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بينما ارتفعت في شهر يونيو/ حزيران إلى 12.6%، وأنه من المتوقع استمرار المعدلات فوق مستوى 12%.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم العام، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي من 10.3% إلى 11.6%.

وقضى ارتفاع معدل التضخم للشهر الماضي على وعود الحكومة التركية بخفض معدلات التضخم إلى أرقام أحادية خلال الصيف وهدف البنك المركزي التركي المُعدَّل لتحقيق معدلات تضخم بقيمة 7.4 في المئة بنهاية العام الجاري.

وكان معدل التضخم في تركيا خلال مايو/ أيار الماضي قد بلغ 11.4 بالمئة، بعد أن كان في أبريل/ نيسان الماضي 10.94% على أساس سنوي.

وقبل أيام أعاد الرئيس التركي الحديث عن تصميمه على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت، مشيرا إلى أن محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح مهما فعلوا في الداخل والخارج.

وكان أردوغان قال في نوفمبر/ تشرين الماضي إن “التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد بإذن الله مع حلول عام 2020” مستبشرا وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40 في المئة إلى 13.5 في المئة مع تعيينه المحافظ الجديد للبنك المركزي.

Attakallum2
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