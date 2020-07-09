صحيفة تركية: قوات الوفاق جاهزة للهجوم على سرت

أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة (صباح) التركية إن قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، زادت من وتيرة استعداداتها للهجوم على مدينة سرت، التي يعتبرها الجيش الوطني الليبي خطًا فاصلًا لا يمكن السماح بالمساس به.

صحيفة “صباح” الموالية لحزب العدالة والتنمية، قالت إن قوات الوفاق التي أطلقت عليها اسم “الجيش الليبي”، تجري استعداداتها على قدم وساق من أجل الهجوم على مدينة سرت.

ونقلت عن وكالة وكالة (رويترز) عددًا من الصور للاستعدادات، مشددة على أن القوات المذكورة تنتظر إشارة واحدة من أجل تنظيف سيرت من ما أسمتها بـ”ميليشيات حفتر”.

وبحسب الصحيفة فقد قالت قوات الوفاق في وقت سابق: “إن سرت أصبحت محط أنظار واهتمام الجنود المرتزقة الروس والعناصر الإجرامية بعد إخراجهم من العاصمة طرابلس وترهونة، مما جعلها أكثر مناطق البلاد خطورة من حيث الأمن والسلام”.

من جهة أخرى قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن “تركيا تقوم بإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي”.

أضاف المسماري في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” عربية، أن تركيا تقود المعركة وتحشد قوات للهجوم على مدينة سرت، موضحًا أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا.

وأكد أن الجيش الليبي، يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت عن تنصيب القوات التركية 6 بطاريات صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني S-125 في أماكن مختلفة من ليبيا لفرض حظر جوي فوق مدينة سيرت، خاصة بعد تعرض قاعدة الوطية لقصف جوي أسفر عن تدمير رادارات ومحطات تشويش وبطاريات صواريخ تركية فجر الأحد الماضي.

وكانت مصر حذرت من تخطي خط سرت – الجفرة، وقالت إنه يعتبر خط أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات الشهر الماضي، إن القوات المسلحة المصرية مستعدة للدفاع عن الأمن القومي للبلاد من خلال عمليات داخلية أو خارجية، وأن سرت – الجفرة تعتبر خطا أحمر بالنسبة للأمن القومي المصري.

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