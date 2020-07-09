10 آلاف لاجئ من تركيا استقروا في ألمانيا منذ 2016

برلين (زمان التركية) – استقبلت ألمانيا 10 آلاف لاجئ من المهاجرين القادمين عبر تركيا، في ضوء اتفاقية اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

صحيفة فيلت “Welt” أوضحت أن عدد اللاجئين اللذين استقبلتهم ألمانيا من تركيا بلغ 10 آلاف لاجئ، منذ تاريخ توقيع اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/ أذار 2016.

وأشارت الجريدة إلى أن تلك البيانات جاءت في رد وزارة الداخلية الفيدرالية على طلب الإحاطة المقدَّم من الحزب الديمقراطي، لافتة إلى أن أغلب اللاجئين القادمين إلى أوروبا من تركيا تم استقبالهم في ألمانيا في ضوء الاتفاق المذكور.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجلس الأوروبي، استقبلت أوروبا 26 ألفًا و835 لاجئًا، بموجب الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في الفترة بين 4 أبريل/ نيسان 2016 و16 مارس/ أذار 2020؛ 9 آلاف و967 لاجئًا منهم تم استقبالهم في ألمانيا، أي أن ألمانيا استقبلت ضعف العدد الذي استقبلته فرنسا.

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