قطر وتركيا لن يستمرا طويلاً في ليبيا

الدوحة (زمان التركية): قطر وتركيا يحاولان كسب أي دعم دولي في ليبيا بعد أن تخلى عنهما الجميع الذين أدركوا مدى خطورة مشروع الخلافة الذي يسعى إليه أردوغان.

وأكدت صحيفة “آرب ويكلي” البريطانية، أن قطر وتركيا تسيران في خطوة بشأن الصراع الليبي، في محاولة لدعم شرعية حكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن عددًا متزايدًا من الدول، بما في ذلك مصر وتونس والجزائر، تعتبر اتفاقية الصخيرات منتهية الصلاحية أو غير كافية للشرعية السياسية لحكومة الوفاق الوطني.

وأشار البيان الأخير لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء مع أنقرة بشأن المسار الذي ينبغي أن يتخذه النزاع الليبي.

وجاءت هذه التصريحات بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن التدخل الأجنبي في حرب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وصل إلى “مستويات غير مسبوقة”.

وأدلت كل من أنقرة والدوحة ببيان لدعم الشرعية المتزايدة الصعوبة لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.