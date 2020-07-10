موقع إيطالي: تركيا مستمرة في نقل السلاح إلى ليبيا

روما (زمان التركية): كشف الموقع الإيطالى المتخصص فى رصد حركة الطيران الحربى، “أتيميل رادار”، عن استمرار تركيا فى إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا.

يأتى ذلك بالتزامن مع ما ذكرته وسائل الإعلام القريبة من الحكومة التركية، والتى أشارت إلى احتمال نشر منظومة صواريخ “إس 400” الروسية فى ليبيا لتجنب عقوبات أمريكية منتظرة، وللحفاظ فى ذات الوقت على علاقات جيدة مع روسيا.

وبحسب موقع “بوابة إفريقيا” الإخبارية، قال “أتيميل رادار” العسكرى الإيطالى المتخصص فى الرصد الجوى، إنه تم رصد طائرتى شحن تركيتين من طرازى “لوكهيد سى 130 إى”، رقم 13188 – 63، و”إيربوى إيه 400 إم”، رقم 0055 – 16، أثناء تحليقهما فى رحلة لوجيستية تحمل أسلحة وذخيرة إلى ليبيا، حيث أفرغتا الطائرتان حمولتهما فى مطار معيتيقة ليلة الأربعاء.

فى سياق ذا صلة، كشفت صور تداولها نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعى عن مركبات عسكرية فى شوارع طرابلس، متجهة إلى الجهة الغربية من العاصمة، مرجحين أنها حملت منظومات دفاع جوى إلى قاعدة الوطية، التى تعرضت للقصف فجر السبت الماضي.