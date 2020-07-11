القراد ينتشر بالقرب من إسطنبول والأهالي يستغيثون

إسطنبول (زمان التركية) – شهدت مدينة سكاريا القريبة من مدينة إسطنبول، حالات نفوق مفاجئة لعدد 14 بقرة في بلدة أكيازي.

حالات نفوق الماشية توالت بسرعة كبيرة في حي توب أغاتش التابعة لبلدة أكيازي في مدينة سكاريا، الأمر الذي تسبب في موجة من الذعر بين الأهالي، مما دفع السلطات لمنع عمليات البيع والشراء للماشية في الحي.

مديرية الزراعة والغابات في البلدة أصدرت قرارًا بغلق المرعى الذي كانت فيه الحيوانات من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية، وبدأت أعمال التعقيم والتطهير.

كما تم أخذ عينات من الماشية المريضة والنافقة، وأرسلت إلى معهد الدراسات البيطرية في بلدة بنديك التابع لوزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، ليتبين بعد ذلك أن حالات الموت كانت نتيجة انتشار حشرة القراد.

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