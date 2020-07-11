مجلس الأمن يرفض الفيتو الروسي الصيني ضد إدخال المساعدات عبر تركيا

جنيف (زمان التركية)ــ لم يقبل مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ثان قدمته روسيا بشأن إدخال المساعدت الإنسانية من خلال معبر حدودي واحد فقط على الحدود السورية التركية.

وأعلن رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية السفير الألماني كريستوف هيوسغن أنّ مشروع القرار حصل على 4 أصوات فقط، مقابل 7 دول صوّتت ضدّه، بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض”فيتو” ضد مشروع قرار استمرار نقل المساعدات الإنسانية إلى السوريين عن طريق تركيا.

مجلس الأمن ناقش في جلسته أمس الجمعة، ما إذا كان سيتم الاستمرار في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الضحايا السوريين المتضررين من الحرب الداخلية المشتعلة هناك عن طريق تركيا أم لا.

بعد المناقشة انتقل الأعضاء إلى التصويت على القرار، مع اقتراح تمديد فترة المساعدات؛ إلا أن القرار قوبل بفيتو روسي صيني، لمنع المجلس من تمديد موافقته لمدة عام على إدخال المساعدات الإنسانية عن طريق المعبرين بين تركيا وسوريا،. ثم وضعت روسيا مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما هو معبر “باب الهوى” ولمدة 6 أشهر.

ويأتي الاعتراض الروسي الصيني في مقابل عدم تضمن القرار نصا يلزم الأمم المتحدة برفع العقوبات عن سوريا.

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