أرمينيا تدعو لفرض رقابة دولية على المواقع الأثرية في تركيا

نريفان (زمان التركية) – دعت وزارة الخارجية الأرمنية إلى فرض رقابة دولية، وبشكل خاص من منظمة اليونيسكو على الأماكن التاريخية والأثرية الموجودة في تركيا.

تصريح الخارجية الأرمنية جاء تعليقا على قرار تحويل أيا صوفيا في تركيا من متحف إلى مسجد وفتحه للصلاة.

الناطقة باسم الخارجية الأرمنية آنا نغداليان أعربت عن قلق حكومة بلادها من قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، بالرغم من كونه ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

وقالت نغداليان: “هذا القرار، يخلق سابقة خطيرة، في مجال تغيير أهداف ومعاني مواقع التراث العالمي الواردة في قائمة اليونيسكو، وسنشدد على ضرورة وجود مراقبة من جانب المجتمع الدولي وخاصة اليونسكو، بهدف الحفاظ على المواقع التاريخية الموجودة داخل تركيا والتي تتمتع بمثل هذه الصفة”.

وشدد البيان الأرمني على أن آيا صوفيا ليس مجرد نصب تذكاري للتاريخ والثقافة وإنما له معان دينية وثقافية وسياسية عديدة، مشيرة إلى أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف جعل منه رمزًا للتعاون بين البشرية وليس رمزًا للصراع، على حد تعبير الخارجية الأرمنية.

يشار إلى أن الأرمن يطالبون تركيا بالاعتراف بـ “المجازر العثمانية” ضد الأرمن في عام 1915، على أساس أن الدولة العثمانية هي المسؤولة عن الإبادة التي تعرضوا لها في تلك الحقبة.

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