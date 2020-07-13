سيفاس سبور يفوز على فنربخشة بهدفين

أنقرة (زمان التركية) – حقق فريق سيفاس سبور فوزا ثمينا على منافسه فنربخشة في ملعب الأخير خلال مباريات الأسبوع 32 للدوري الممتاز لكرة القدم، أنهى به سلسلة انتصارات فنربخشة المتتالية.

وانتهت المباراة بفوز سيفاس سبور بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل لاعب نادي سيفاس سبور، كونا، هدف المباراة الأول في الدقيقة الثامنة ليعزز دنيز توروش تقدم سيفاس سبور بهدف آخر في الدقيقة السابعة والعشرين.

وأحرز لاعب فنربخشة، إمرة كيلينتش، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي سيفاس سبور إلى 57 نقطة ليحتل المرتبة الثالثة، فيما يبلغ رصيد فنربخشة 50 نقطة لتنتهي سلسلة انتصاراته المتسلسلة لثلاث مباريات ويظل بالمركز السابع.

وفاز سيفاس سبور بـ6 مبارايات من أصل 28 مباراة جرت بين الفريقين، وفاز فنربخشة بـ 17، وانتهت 5 منافسات بالتعادل.