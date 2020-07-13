عودة رحلات الطيران بين تركيا والسودان

أنقرة (زمان التركية)ــ استأنفت تركيا حركة الطيران مع السودان،عقب تعليق دام 4 أشهر، بسبب فيروس كورونا.

وتنطلق مساء اليوم الإثنين أول رحلة طيران من تركيا إلى السودان، بموجب اتفاق توصل إليه البلدان. وفق وكالة (الأناضول).

وتوقفت رحلات الطيران بين أنقرة والخرطوم في 16 مارس/آذار، وحلقت على إثرها 5 رحلات للخطوط الجوية التركية إلى السودان لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين هناك.

وأطلقت تركيا أول رحلة طيران خارجية في 11 حزيران/يونيو، إثر تعليقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، لكن الحكومات التي سمحت بعودة الرحلات الجوية مع تركيا لا تزال محدودة في ظل تسجيل تركيا أكثر من 1000 إصابة كورونا يوميًا.

وتوقع بنك الاستثمار الروسي VTB Capital أن تتكبد الخطوط الجوية التركية خسائر بنحو مليار دولار خلال عام 2020 الجاري، جراء توقف رحلات الطيران.