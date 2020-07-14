الإنتاج الصناعي في تركيا يسجل تراجعا سنويا بنحو 19.9%

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع الإنتاج الصناعي في تركيا على أساس سنوي، بنحو 19.9 في المئة في مايو/ أيار الماضي مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وبالنظر إلى القطاعات الفرعية للصناعة يتبين تراجع المؤشرات مقارنة مع العام الماضي، حيث تراجع قطاع التعدين والمحاجر بنحو 14.2 في المئة وتراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20.6 في المئة ومؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 13.3 في المئة خلال شهر مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق

لكن مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، شهدت القطاعات الفرعية ارتفاعا خلال شهر مايو، أيار ارتفاع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنحو 4.5 في المئة وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 19.3 في المئة وارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 4.9 في المئة.