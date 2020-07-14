14 يوليو 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
darbe
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

الإنتاج الصناعي في تركيا يسجل تراجعا سنويا بنحو 19.9%

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, اقتصاد
اترك تعليق
5 مشاهدة
الإنتاج الصناعي في تركيا يسجل تراجعا سنويا بنحو 19.9%
zaman

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع الإنتاج الصناعي في تركيا على أساس سنوي، بنحو 19.9 في المئة في مايو/ أيار الماضي مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وبالنظر إلى القطاعات الفرعية للصناعة يتبين تراجع المؤشرات مقارنة مع العام الماضي، حيث تراجع قطاع التعدين والمحاجر بنحو 14.2 في المئة وتراجع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20.6 في المئة ومؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 13.3 في المئة خلال شهر مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق

لكن مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، شهدت القطاعات الفرعية ارتفاعا خلال شهر مايو، أيار ارتفاع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنحو 4.5 في المئة وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 19.3 في المئة وارتفع مؤشر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 4.9 في المئة.

Attakallum2
وسوم:

مقالات ذات صله

Nile Center

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول