8 مليارات دولار عجز بالحساب الجاري في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – سجل الحساب الجاري في تركيا عجزا بنحو 8 مليارات و244 مليون دولار على صعيد سنوي.

وكشف البنك المركزي التركي عن تسجيل الحساب الجاري عجزا بنحو 3 مليارات و764 مليون دولار خلال شهر مايو هذا العام بحسب إحصاءات ميزان المدفوعات، بعدما سجل فائضا بنحو مليار و71 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وبلغ عجز الحساب الجاري على صعيد 12 شهرا نحو 8 مليارات و244 مليون دولار.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنحو 2 مليار و389 مليون دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليسجل 2 مليار و734 مليون ليرة وتسجيل ميزان الخدمات عجزا بنحو 33 مليون دولار بعدما سجل فائضا بنحو 2 مليار و907 ملايين دولار خلال شهر مايو من العام الماضي.

وسجل الحساب الجاري باستثناء الطاقة والذهب عجزا خلال شهر مايو من هذا العام بلغ نحو مليار و847 مليون دولار بعدما سجل فائضا بقيمة 4 مليارات و345 مليون دولار خلال الفترة عينها من العام السابق.

وتراجعت التدفقات الواردة من بند عائدات الاستثمارات المدرج ضمن ميزان الدخل الأساسي بنحو 399 مليون دولار مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 920 مليون دولار، كما تراجعت التدفقات الواردة من بند ميزان الدخل الثانوي بنحو 36 مليون دولار لتسجل 28 مليون دولار.

وقعت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني انكماش اقتصاديات الأسواق الناشئة بنحو 4.7 في المئة هذا العام على أن تسجل نموا خلال العام القادم بنحو 5.9 في المئة.

وبحسب استطلاع أجراه موقع فاينانس الأناضول (AA Finans) توقع خبراء أن يسجل الحساب الجاري عجزا بنحو 4.3 مليارات دولار خلال شهر مايو.

على الصعيد الآخر تم تعديل إحصاءات عجز ميزان الحساب الجاري لشهر أبريل/ نيسان هذا العام من 5 مليارات و62 مليون دولار إلى 5 مليارات و87 مليون دولار.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.