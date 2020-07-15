أنقرة (زمان التركية) – أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقش معه خلالها آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الملف الليبي.

البيان الصادر عن إدارة الاتصالات بالرئاسة أوضح أن الاتصال الهاتفي تضمن اتفاقا بين الرئيسين على العمل بشكل مكثف من أجل تحقيق استقرار دائم في ليبيا.

كما ناقش الاتصال سبل الوصول إلى هدف 100 مليار دولار أمريكي تجارة بينية.

أما البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكي، فقد أوضح أن المكالمة الهاتفية شهدت التأكيد على حل الملفات العالقة في المنطقة عن طريق التفاوض والحوار.

وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، جود ديري: “تناول الرئيس التركي أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب العلاقات التجارية الإيجابية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وأكد ترامب على إيماننا بضرورة حل الملفات الإقليمية عن طريق التفاوض”.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج، وأسهمت في صد تقدم على قوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر عن العاصمة.

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