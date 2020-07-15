أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة التركية بتول ياشار رئيس بلدية ديادين بولاية أغري شرق تركيا، وعينت وزارة الداخلية وصيا على البلدية، في استمرار لحملة إقالة رؤساء بلديات الكردية.

وتم تعيين محافظ آغري حسن دوغان، وصيا على البلدية خلفا لرئيسة البلدية التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي،

وذكرت ولاية أغري في بيانها أن ياشار تم اعتقالها في الثالث عشر من يوليو/ تموز الجاري بتهم الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والترويج له في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة أغري بحقها ضمن الملف رقم 2291/2019 الذي لا يزال قيد الانتظار.

وأضافت ولاية أغري في بيانها أن ياشار تم إبعادها عن منصبها كإجراء مؤقت بموجب الموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 13 يوليو/ تموز الجاري استنادا إلى المادة 47 من قانون البلدية رقم 5393 والمادة 127 من الدستور استنادا لملف التحقيقات رقم 2291/2019 القائم بحقها.

أضاف البيان أن انه تم اعتقال رئيسة البلدية وتعيين محافظ الولاية حسن دوغان وصيا على بلدية ديادين بموجب المادة 45 من قانون البلدية وفي إطار المادة 46 من القانون نفسه.

والشهر الماضي انتقدت لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، عمليات عزل رؤساء البلديات في جنوب شرق تركيا وتعيين وصاة بدلًا منهم، وقالت إن ذلك مخالف لمعايير ومبادئ الديمقراطية.

اللجنة دعت الحكومة التركية لإلغاء قرارات عزل رؤساء البلديات والرجوع عنها، مشيرة أن تداعيات حالة الطوارئ لا تزال مستمرة بالرغم من انتهائها.

وبعد انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ آذار 2019 بدات وزارة الداخلية في أغسطس/ آب العام الماضي، حملة لإقالة رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان وغيرها المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وتعيين وصاة منتمين لحزب العدالة والتنمية، في تكرار لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها بعد انقلاب عام 2016.

وخلال انتخابات المحليات الأخيرة تمكن أعضاء الحزب الكردي من الفوز بـ 65 بلدية، إلا أنه لم تمر 6 أشهر عليهم في المنصب حتى فرضت وزارة الداخلية الوصاية على 40 بلدية وعزل 7 بقرارات قضائية، وتم اعتقال 19 من هؤلاء، وفق ما كشف سليمان صويلو وزير الداخلية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.