أنقرة (زمان التركية) – اعتبر دوغو برينجك، زعيم حزب الوطن القومي اليساري أن تركيا وصلت إلى “حافة الإفلاس” وقال إن مشاركة حزبه في الحكومة هو السبيل لتخليص تركيا من الأزمة التي ادخلتها فيها حكومة حزب العدالة والتننمية.

برينجك الذي زعم في أكثر من تصريح أن حزبه من يدير تركيا منذ 2014، إلا أنهوجه انتقادات حادة لحكومة العدالة والتنمية في حديثه عن الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: “لقد وصلت تركيا إلى نقطة الإفلاس”.

تصريحات دوغو برينجك جاءت خلال مشاركته في برنامج صحفي يبث عبر يوتيوب، حيث أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا باتت تنذر بخطر وخيم، موجهًا انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية.

برينجك أشار في تصريحاته إلى أن الديون الخارجية للدولة تتضاعف كل عام، قائلًا: “وصلت الديون الخارجية لتركيا نحو 500 مليار دولار أمريكي. وكل عام يتم تسجيل عجز كبير في التجارة الخارجية وعجز في المدفوعات. ولهذا يزيد الدين الخارجي. لقد وصلنا لنقطة الإفلاس. وزاد الأمر سوءًا أزمة وباء كورونا والبطالة تزيد، نحن نؤمن أن تركيا ستخرج من هذا النفق من خلال الإنتاج”.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمامه إلى تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، قال: “نحن لسنا حزبًا داعمًا للآخرين. نحن حزب أُسس من أجل إدارة تركيا، وتركيا الآن وصلت إلى نقطة أقل ما يقال عنها إنها لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل”.

برينجك طرح مشاركة حزب الوطن في الحكومة، قائلا “تركيا يمكنها أن تتخلص من ذلك من خلال الحكومات التي يشارك فيها حزب الوطن… ولكن هل نحن مستعدون لإدارة تركيا معًا؟ حزب الوطن له باع طويل جدًا في هذا الموضوع، وله إسهامات أيضًا، وله شبابه. إذا وافقتم على إدارة تركيا معًا، سنكون نعم نحن معكم”.

وعلق الكاتب الصحفي التركي المقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات أيدوغان وطنداش على تصريحات برينجك بأنه يتحدث وكأنه ليس له أي دخل في وصول تركيا إلى حافة الإفلاس، مؤكدا أنه متواطئ مع أردوغان في كل الجرائم التي ارتكبها وشريك الحكومة يتحمل المسؤولية معها عن الأوضاع الراهنة في البلاد.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان أفرج عن دوغو برينجك في عام 2014 حيث كان محكوما عليه في إطار قضية تنظيم أرجنكون / الدولة العميقة.

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