أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس مساء الأربعاء.

وزير الصحة فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي أعداد المصابين بكورونا ارتفع إلى 215 ألفًا و940 حالة، والوفيات بلغت 5419 حالة.

ولليوم الثاني على التوالي تسجل تركيا رقم حالات إصابة بفيروس أقل من 1000 منذ نحو شهر.

وكانت أرقام الإصابات تجاوزت 1000 مجددا في تركيا بعد قرار إلغاء التدابير الاحترازية مطلع الشهر الماضي، حيث ارتفعت الحالات بعد أسبوعين على هذا القرار.

فخر الدين كوجا أشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة ارتفع إلى 1206 حالة، كذلك ارتفعت أعداد المصابين المستخدمين لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 401 حالة، بعد أن كانت تسجل تراجعًا خلال اليومين الماضيين.

وكشف كوجا أن إجمالي أعداد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 197 ألفًا و733 حالة، بعد تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة.

وفيما يتعلق بأعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة لحالات مشتبه في إصابتها او حالات مخالطة لحالات مؤكد إصابتها، فقد بلغت 4 ملايين و107 ألفًا و498 تحليلًا، بعد إجراء 42 ألفًا و320 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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