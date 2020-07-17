الحسكة (زمان التركية): أنقذت المخابرات التركية امرأة مولدوفية وأطفالها الأربعة من مخيم الهول حيث كانوا محتجزين قسرا من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية.

وقالت صحيفة “صباح” التركية إن جهاز المخابرات الوطني أنقذ المرأة المولدوفية وأطفالها الأربعة من حزب العمال الكردستاني (YPG) في الحسكة بسوريا بعد تنفيذه عملية إنقاذ الإيطالية سيلفيا كونستانزو رومانا.

وذكرت الصحيفة أن المواطنة المولدوفية ناتاليا بركال، التي ذهبت إلى سوريا للقيام بأعمال تجارية مع زوجها وأطفالها السوريين في عام 2013، تم نقلها قسرا إلى مخيم اللاجئين من قبل حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب.

وكشفت أن حكومة مولدوفا طلبت المساعدة من تركيا لإعادة مواطنتها.

بعد ذلك، بدأت المخابرات التركية البحث عن ناتاليا باركال وأطفالها. ووجدت شبكة المخابرات المحلية، أن السيدة باركال وأطفالها الأربعة سيقوا إلى معسكر الهول من قبل وحدات حماية الشعب الكردية، بعد 23 يوما من وضعهم في سجن آخر.

وأبلغت الاستخبارات التركية ناتاليا، بعدما تمكنت من الاتصال بها بواسطة عميل مزدوج، عن كيفية الهروب من المخيم. وتم تنفيذ عملية الفرار يوم 6 يونيو الماضي، حيث تم بعد ذلك نقل ناتاليا وأطفالها الأربعة إلى منطقة عملية “نبع السلام” ثم إلى مكان آمن في تل أبيض.