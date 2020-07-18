أنقرة (زمان التركية)ـــ استاء إعلامي يذيع برامج عبر قناة على موقع يوتيوب من الإجابات التي قدمها مواطنون في الشارع على سؤاله عن آرائهم حول محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

مقدم البرامج ميرت أرماغان، أبدى خلال برنامجه على يوتيوب، تفاجؤه من بالإجابات التي حصل عليها من المواطنين في الشارع التركي، حول محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، حيث وصفوها باللعبة السياسية والسيناريو المعد مسبقا.

وأكد أغلبية المواطنين في ردهم على سؤال الإعلامي أن تركيا لم تشهد انقلابًا حقيقيًا، وأن ورائه “مؤامرة” لها أبعاد أخرى؛ ليبدأ مقدم البرنامج بمهاجمة المواطنين وتوجيه الاتهامات لهم.

أعربت سيدة حاورها الإعلامي عن رأيها فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة قائلة: “إنها أكذوبة. هل يمكن وصف ما حدث بالانقلاب؟ بالتأكيد لا. بل كان نوعًا من اللعبة بين متواطئين. إننا رأينا كيف يحدث الانقلاب في فترات طفولتنا. الانقلاب يحدث في ساعة مبكرة من الصباح ثم تبدأ اعتقالات في المساء”.

بينما لفتت سيدة أخرى إلى دعوة الرئيس أردوغان المواطنين إلى الشوارع للتصدي للانقلاب المزعوم وأكدت قائلة: “كان كل الناس في الشوارع رغم وجود حظر تجوال، فهذا أمر غريب!”.

ومع أن مقدم البرنامج قال في البداية إنه سيحصل على آراء المواطنين في الشوارع عن الانقلاب الفاشل، إلا أنه لما لم يحصل على الإجابات التي كان ينتظرها منهم بدأ يوجه لهم شتى الإهانات والاتهامات.

وفي الذكى الرابعة لانقلاب 2016، قال زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو إن الرئيس أردوغان كان على علم بالمحاولة الانقلابية.

ووفق رؤية حزب الشعب الجمهوري كان أردوغان على علم بوقوع المحاولة الانقلابية لكنه لم يمنعها، وتحرك في الوقت المناسب لإحباطها ليستغلها في قمع وتصفيىة المعارضة وتعزيز نفوذه مستفيدا من التعاطف الشعبي معه.



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